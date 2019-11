De politie heeft een vijftienjarige jongen aangehouden voor een gewapende overval dinsdag op een snackbar aan de Wassenaarstraat in Scheveningen.

Twee personen overvielen de snackbar rond 21.00 uur met een vuurwapen. Daarna gingen ze er met een onbekend geldbedrag vandoor op een scooter.

De politie stelde een onderzoek in, waarop de vijftienjarige jongen uit Den Haag kon worden aangehouden in een woning. Daarbij werd ook een scooter in beslag genomen.

De politie vermoedt dat er naast de vijftienjarige verdachte nog twee andere personen betrokken waren bij de overval. Getuigen van het incident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie in Den Haag.