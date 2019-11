De politie heeft deze week een 57-jarige voortvluchtige Italiaanse man aangehouden in Den Haag. De man werd gezocht in het kader van een Europees arrestatiebevel voor drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie, meldt de politie woensdag.

De man zou een coördinerende rol hebben gespeeld bij de handel in verdovende middelen van Nederland naar Italië.

Op deze strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht, staat in Italië een maximale straf van dertig jaar. De man was tot maandag de enige verdachte in het Italiaanse onderzoek die nog niet was opgepakt.

De verdachte kwam mede in beeld door onderzoek van de Voorziening Anti-Maffia (VAM). Die politie-eenheid houdt zich bezig met de opsporing van Italiaanse georganiseerde criminaliteit in Nederland. Door de intensieve samenwerking tussen de VAM en de Italiaanse anti-maffiadienst (DIA) kwam aan het licht dat deze voortvluchtige zich mogelijk ophield in Den Haag. De man werd aangehouden in het restaurant waar hij werkzaam was als chef.

De verdachte zal overgeleverd worden aan de Italiaanse autoriteiten voor zijn verdere berechting.