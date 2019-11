Twee kinderen en een volwassene zijn dinsdagavond vanwege een koolmonoxidevergiftiging met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vergiftiging was het gevolg van een lek in een woning in Den Haag, meldt de brandweer.

De kinderen moeten een nacht in het ziekenhuis blijven. Hoe het derde slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Twee andere mensen die ten tijde van het lek in het huis waren, hadden geen klachten.

De brandweer kwam af op een geactiveerde koolmonoxidemelder in de woning. In het pand werd vervolgens een te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Uit voorzorg controleerde de brandweer ook aangrenzende woningen.

Het lek werd waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte geiser.