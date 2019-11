Een nog onbekende dader of daders hebben in de nacht van maandag op dinsdag een gewapende overval gepleegd op een winkel aan de Newtonstraat in Den Haag.

Het gaat om een supermarkt. Het is nog onbekend over de verdachte of verdachten iets buit hebben gemaakt. Tot dusver bekend raakte niemand bij het incident gewond.

De omgeving werd tijdelijk afgezet voor onderzoek. Een zoektocht in de omgeving heeft nog niet geleid tot een aanhouding.

De politie komt daarom graag in contact met mensen die getuige zijn van de overval of iets verdachts hebben gezien rondom de Newtonstraat.