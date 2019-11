Twee mensen zijn maandag naar het ziekenhuis vervoerd nadat de brandweer een verhoogde concentratie koolstofmonoxide had gemeten in een woning aan de Oudemaasstraat in de Haagse wijk Laak.

De verantwoordelijke cv-installatie is buiten werking gesteld en de woning is geventileerd.

De brandweer raadt mensen aan om hun cv-installatie tijdig door een erkend installateur te laten controleren en te zorgen voor een goede ventilatie in de woning.

Het is niet bekend hoe de slachtoffers er nu aan toe zijn.