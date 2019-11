Een deel van het stadhuis in Den Haag kleurt de komende week oranje voor Orange the World, een wereldwijde campagne die stilstaat bij geweld tegen vrouwen.

In meer dan honderd landen wereldwijd wordt tussen 25 november en 10 december actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Haagse wethouder van Emancipatie, Bert van Alphen, opende samen met Hameeda Lakho van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een tentoonstelling over de campagne in het IJspaleis.

In Nederland is 73 procent van alle vrouwen ooit seksueel geïntimideerd en is 1 op de 10 vrouwen ooit in haar leven verkracht. Van Alphen: "Door mee te doen aan Orange the World geven wij deze vrouwen een stem en wil ik dit bespreekbaar maken."

Het pand van Stichting Yasmin aan de Brouwersgracht is in de campagneperiode oranje verlicht. Alle ramen zijn gedecoreerd met oranje handen en vlinders en de tekst "Stop geweld tegen vrouwen" in verschillende talen.

De kleur oranje staat voor een zonsopgang: de dageraad in een toekomst zonder geweld.