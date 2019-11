Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank in Den Haag vijftien maanden cel geëist tegen de voormalig eigenaar van een wokrestaurant in Den Haag voor het witwassen van 1,5 miljoen euro. Het is NU.nl vooralsnog onduidelijk om welk wokrestaurant het gaat.

Drie inmiddels ex-werknemers van het restaurant hoorden een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de voormalig restauranteigenaar de drie werknemers naar Nederland heeft laten overkomen om ze te laten werken in het wokrestaurant. Hij zou hen hebben geholpen met het openen van bankrekeningen, waarbij alleen hij vervolgens de beschikking had over de bankpassen en de pincodes.

Het geld, dat werd overgeboekt naar China, was volgens het OM waarschijnlijk afkomstig van een misdrijf. Door de rekeningen van zijn werknemers te gebruiken, zou de restauranteigenaar de vermoedelijk criminele herkomst hebben willen verhullen."

De officier van justitie verdenkt de drie medewerkers van het opzettelijk medeplegen van witwassen. "Zij hebben door het beschikbaar stellen van hun rekeningen het witwassen door de hoofdverdachte mogelijk gemaakt." Volgens het OM hadden de medewerkers beter moeten weten.

OM: 'Eigenaar misbruikte zijn positie'

Justitie verwijt de voormalig restauranteigenaar dat hij zijn positie als restauranteigenaar misbruikte door mensen naar Nederland te halen om voornamelijk gebruik te kunnen maken van hun bankrekeningen.

Naast de celstraf, eiste het OM een geldboete van 500.000 euro tegen de hoofdverdachte. Als hij die boete niet betaald, wordt de gevangenisstraf als het aan justitie ligt, verlengd met twaalf maanden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.