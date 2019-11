De Mobiele Eenheid (ME) heeft zaterdagavond een charge uitgevoerd op een groep voetbalsupporters na de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen Willem II. Een persoon werd kort vastgehouden maar vrijwel direct daarna weer heengezonden door aanwezige agenten.

Volgens een woordvoerder van de politie Den Haag begon het na het duel onrustig te worden tussen supportersgroepen, waardoor de ME zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Niet duidelijk is welke clubs de onrustige supporters steunen.

Nieuwssite Regio15 schrijft op Twitter dat bij de charge politiehonden zijn ingezet en deze zeker twee supporters hebben gebeten. De woordvoerder kon daar nog niet op ingaan. "Waarschijnlijk volgt zondagochtend meer informatie."

Wedstrijd eindigde in gelijkspel

De wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel. ADO stond na een klein uur spelen met 1-3 achter tegen de ploeg uit Tilburg, maar hield uiteindelijk een punt over na late goals van Tomás Necid en John Goossens.

ADO schiet niet veel op met het gelijkspel en blijft in de onderste regionen bungelen. De huidige 16e plaats betekent aan het einde van het seizoen dat de ploeg play-off wedstrijden tegen degradatie moet spelen.