De gemeente Den Haag doet onderzoek naar het handelen van een ambtenaar die betrokken is bij het bouwproject rond cultuurcomplex Amare.

Dat meldt de gemeente Den Haag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens onderzoek van NRC zou de ambtenaar van het project zijn afgehaald, omdat hij bouwbedrijf VolkerWessel zou hebben voorgetrokken.

In een brief aan de gemeenteraad bevestigt het college dat er onderzoek wordt gedaan naar het handelen van een ambtenaar die betrokken is bij Amare. "Dit onderzoek is al enige tijd gaande", schrijft het college. "Inmiddels zijn er aanvullende signalen bijgekomen." Een woordvoerder van de gemeente wil niet verder ingaan op de zaak.

Volgens NRC gaat het om Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Hij was als hoogste verantwoordelijke ambtenaar betrokken bij het project. De projectdirectie zou een interne integriteitsmelding hebben gedaan over Harms.

Het cultuurcomplex wordt gebouwd aan het Spui. In het pand komen vier culturele instellingen: het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag.

Het gebouw moet halverwege 2021 klaar zijn.