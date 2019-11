Het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt in Den Haag is donderdagochtend korte tijd ontruimd geweest in verband met rookontwikkeling vanuit de kelder.

Er werd donderdagochtend rook vernomen bij het gebouw. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand' en rukte uit met meerdere voertuigen.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een storing in een technische installatie. Daardoor kwam er veel stoom vrij. De medewerkers van het ministerie mogen inmiddels weer terug naar hun werkplekken.