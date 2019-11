De herstelwerkzaamheden aan de grasmat van het Malieveld zijn woensdag van start gegaan. Het veld wordt de komende dagen geëgaliseerd en doorgezaaid met 600 kilo graszaad.

Door de werkzaamheden voor de winterperiode uit te voeren, hoopt Staatsbosbeheer dat de grasmat snel kan herstellen. Enkele kwetsbare delen van het Malieveld zijn momenteel afgezet met linten. In het voorjaar worden de taluds hersteld.

De grasmat van het Malieveld raakte beschadigd na demonstraties van de bouwsector op 30 oktober, vooral bij gedeeltes van het veld waar de actievoerders grond hebben gestort op het gras. Het terrein in Den Haag raakte eerder al beschadigd door de boerenprotesten. Daarbij ontstond vooral schade aan de randen en dijken om het veld.

Grond in Verzet, de organisator van de demonstratie van de bouwsector op het Malieveld, gaat de schade op het terrein zelf herstellen. De agrarische sector heeft ook al laten weten de door hun aangebrachte schade te gaan herstellen.

Het terrein moet met de herstelwerkzaamheden op korte termijn weer in goede conditie zijn. In een later stadium worden verdere werkzaamheden verricht.