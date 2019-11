De politie heeft dinsdag rond 17.30 uur in een woning en een schuur aan de Scholstraat in Den Haag meerdere spullen gevonden die waarschijnlijk gestolen zijn.

Een 36-jarige man uit Den Haag en een 31-jarige vrouw uit Amstelveen zijn aangehouden in verband met de vondst.

In de schuur lag onder meer gereedschap, meldt de politie. Het gereedschap en een personenauto zijn in beslag genomen. Uit onderzoek moet nog blijken of de spullen daadwerkelijk gestolen zijn. Als dat het geval is, zal de politie de rechtmatige eigenaren opsporen.

De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord.