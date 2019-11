Er heeft in de nacht van maandag op dinsdag geen schietpartij plaatsgevonden op de Vaillantlaan in Den Haag. Wel is er een ruit ingegooid.

Een man is aangehouden op verdenking van vernieling, meldt de politie. De ruit is ingeslagen met een gefabriceerd voorwerp.

De melding kwam in de nacht van maandag op dinsdag rond 1.30 uur binnen bij de politie. Eenmaal ter plaatse dachten agenten een kogelgat te zien in een raam van een woning. Dat bleek na onderzoek toch niet het geval.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.