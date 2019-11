Een Peaky Blinders-bar is afgelopen weekend geopend op de Papestraat in Den Haag. De pub, genaamd Shelby Public House, is volledig ingericht in de stijl van de Britse gangsterserie.

De bar opende zaterdag 16 november de deuren. In de pub zijn twee gedeeltes: één waar bezoekers cocktails, whiskey en bier kunnen drinken en een andere ruimte waar ze Engelse gerechten kunnen eten.

De Britse serie Peaky Blinders draait om een beruchte gangsterfamilie uit Birmingham in de jaren twintig. In augustus werd het vijfde seizoen van de serie uitgezonden op BBC One.