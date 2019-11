De politie is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een melding over een schietincident aan de Vaillantlaan in Den Haag.

De melding kwam rond 1.30 uur bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse troffen agenten een kogelgat aan in een raam van een woning. Tot dusver bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.