Bij de feestelijke en rustig verlopen sinterklaasintocht zaterdag in Den Haag zijn twee aanhoudingen verricht. Beide personen bleken gesignaleerd te staan. Ze moeten nog een celstraf van dertig dagen uitzitten.

De Sint kwam rond 11.30 uur aan wal in de haven van Scheveningen. Daar werd hij officieel ontvangen door duizenden toeschouwers en burgemeester Johan Remkes. Rond 12.00 uur vervolgden de goedheiligman en zijn pieten een drie uur durende tocht te voet, te paard en op praalwagens door Den Haag.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) protesteerde tussen 13.00 en 15.00 uur in het centrum van Den Haag. Dat protest verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Zaterdagochtend gingen pro-Zwarte-Piet-demonstranten honderden posters langs de route van de intocht. Daarop was te lezen: "Den Haag houdt van Zwarte Piet, niet van zeurpieten." De gemeente verwijderde de posters al snel.

Ook in andere steden verliep de sinterklaasintocht relatief rustig. In Emmen, Leeuwarden en Groningen dreigde de sfeer even om te slaan, maar de situatie nergens uit de hand.