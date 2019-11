Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdag aangekomen in de binnenstad van Den Haag. De goedheiligman werd verwelkomd door duizenden toeschouwers.

In het kort 10.30 uur: Start programma in Scheveningen

11.15 uur: Aankomst in de Haven

11.30 uur: Sinterklaas komt aan wal

12.00 uur: Intocht vervolgd door winkelstraten

16.30 uur: Start programma op het Plein

17.30 uur: Sint komt aan op het Plein

De Sint kwam rond 11.30 uur aan wal in de haven van Scheveningen, waar hij officieel werd ontvangen door burgemeester Johan Remkes. Pieten liepen ondertussen rond en strooiden pepernoten.

Vanaf 12.00 uur vervolgen de goedheiligman en zijn pieten de tocht te voet, te paard en op praalwagens door Den Haag. Langs de drie uur durende optocht staan naar schatting zo'n 200.000 bezoekers en strooien de pieten duizenden kilo's strooigoed.

Rond 17.30 uur eindigt de Sint zijn intocht op het Plein met een feestelijk podiumprogramma.

Actiegroep KOZP protesteert tijdens intocht

Tijdens de aankomst van de Sint in Den Haag gaat actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tussen 13.00 en 15.00 uur protesteren. De groep gaat niet langs de intocht staan, maar op een andere, ruimere locatie.

Langs de route van de intocht van Sinterklaas in Den Haag hebben voorstanders van Zwarte Piet in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden posters opgehangen. Op de posters was te lezen: "Den Haag houdt van Zwarte Piet, niet van zeurpieten." De gemeente heeft de posters inmiddels verwijderd.