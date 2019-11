Het verdachte pakket dat donderdagochtend werd gevonden op het Buitenhof in Den Haag blijkt loos alarm, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl. De omgeving werd uit voorzorg ruim afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Explosievenexperts kwamen met speurhonden ter plaatse om het pakket te controleren. Op basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat het pakket geen gevaar vormt.

Wat het precies voor pakket is en wie het daar had achtergelaten, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.