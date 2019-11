Bij de intocht van Sinterklaas op zaterdag in Den Haag komen mogelijk meer mensen tegen Zwarte Piet demonstreren dan eerder werd verwacht, zegt een woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes woensdag in gesprek met NU.nl.

Tot nu toe heeft alleen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zich bij de gemeente aangemeld om te demonstreren tijdens de intocht.

De actiegroep had het in eerdere gesprekken met de gemeente over honderd tot tweehonderd betogers. Na het incident van afgelopen vrijdag, waarbij zo'n zestig belagers met geweld een bijeenkomst van KOZP in Den Haag bestormden, circuleren er echter berichten op sociale media over een mogelijk grotere groep actievoerders. Hoeveel betogers er nu worden verwacht, is vooralsnog onbekend.

De gesprekken tussen de gemeente en KOZP over de locatie van het protest lopen nog. Daarover is nog geen definitief besluit genomen. "Het wordt niet in het begin van de intocht of het eind, maar ergens ertussenin. De locatie is afhankelijk van de hoeveelheid betogers die worden verwacht."

'Incident van vrijdag nemen we mee in de voorbereiding'

De woordvoerder wil niet zeggen in hoeverre de gemeente naar aanleiding van de aanval van vrijdag extra veiligheidsmaatregelen neemt tijdens de intocht. "Het incident van afgelopen weekend nemen we zeker mee in de voorbereiding. Op basis van de evaluaties van vorig jaar, de draaiboeken die er al zijn en de info van nu zetten we de politie en andere diensten zo adequaat mogelijk in om er een feestelijke dag van te maken."

De waarnemend burgemeester van Den Haag riep mensen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering op om er zaterdag een feestelijke dag van te maken. Volgens zijn woordvoerder is dat niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie en de gemeente, maar de verantwoordelijkheid van iedereen.