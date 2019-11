De afgetreden Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden niet alleen verdacht van het verlenen van vergunningen tegen betaling, maar ook van het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van een groot gemeentelijk pand, schrijft het NRC woensdagavond.

Het zou gaan om het complex De Schilde, waar de gemeente Den Haag een nieuwe invulling voor zocht.

Partijgenoten van De Mos en Guernaoui zouden als duo interesse hebben getoond in het pand dat zo'n drie miljoen euro waard is. Een van hen, Atilla A., zou eerder dit jaar "onder verdachte omstandigheden" nachtvergunningen hebben bemachtigd voor zijn zalencentrum.

Justitie vermoedt dat hij de partij van De Mos financierde in ruil voor gunsten.

A. zou De Schilde al in maart hebben bezichtigd, buiten weten om van de verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren. Het NRC schrijft dat A. arbeidsmigranten in het pand wil huisvesten en een restaurant wil uitbaten, een plan dat De Mos al binnen de gemeente had geopperd, aldus het AD.

De partijgenoot waarmee A. het gebouw wilde overnemen, zou Michel Zaadhof zijn. Hij is algemeen directeur van NU Projectontwikkeling in Den Haag en bestuurslid van Groep de Mos. Zaadhof zegt tegen het NRC dat hij niet als verdachte wordt aangemerkt in de zaak.

'De Mos wilde portefeuille met De Schilde graag overnemen'

De Mos zou eerder dit jaar aan Van Tongeren hebben gevraagd of hij de portefeuille met De Schilde van haar over kon nemen. Dat is volgens het NRC gebeurd.

A. zegt in gesprek met het NRC dat hij op eigen verzoek en dat van de gemeente heeft "meegedacht" over de toekomst van het pand. Ook zou niet hij, maar de gemeente hebben bedacht om arbeidsmigranten in het pand te huisvesten.