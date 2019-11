Van de vijf mannen die werden opgepakt wegens het bruut verstoren van een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag zit er nog één achter tralies. Het gaat om een 25-jarige man die wordt verdacht van openbare geweldpleging en poging tot brandstichting.

Volgens een woordvoerder heeft de politie "wat meer tijd nodig" in het onderzoek naar de man.

Zaterdag kwamen al drie mannen vrij. Zij zijn nog steeds verdachte in het onderzoek. Een vierde voorstander van Zwarte Piet is zondagmiddag op vrije voeten gesteld. De 22-jarige man wordt niet langer verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting.

Het vijftal had enkele ramen van het pand waar Kick Out Zwarte Piet een bijeenkomst hield gesloopt en auto's op de binnenplaats vernield. Ook was brand ontstaan omdat er vuurwerk afgestoken werd. De Hagenaars tussen 13 en 37 jaar werden vervolgens opgepakt wegens geweldpleging en poging tot brandstichting.

KOZP: 'Dit is een daad van terreur'

KOZP roept onder meer de overheid op om de "fundamentele rechten van demonstranten tegen Zwarte Piet bij de aankomende Sinterklaasintochten te beschermen". De groep veroordeelt de daad als een "daad van terreur" en verklaart voor vreedzaam protest te zijn.

Leden van de KOZP hadden al aangekondigd dat zij aangifte gingen doen. Volgens Mitchell Esajas was de groep "geschrokken, maar gelukkig ongedeerd". In 2014 is de actiegroep opgericht om "de racistische figuur Zwarte Piet uit te bannen".

KOZP-voorman Jerry Afriyie schrijft zaterdag op Facebook dat hij "geen woorden heeft" voor het incident van vrijdagavond. Volgens hem is zijn achterban niet bang voor de gewelddadige acties, maar motiveert het hen om in actie te komen tegen Zwarte Piet.

Grapperhaus wil vrijheid van meningsuiting beschermen

In mei 2019 stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat de KOZP "opereert binnen de grenzen van de wet", nadat de NCTV toegaf dat een vermelding van de actiegroep onder de kop 'extremisme' in een rapport uit 2017 berustte op een "misverstand".

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vertelde zaterdag dat de "vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting niet beïnvloed mag worden met geweld of gewelddadige acties".

Pieten bij landelijke intocht hebben roetvegen

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Apeldoorn. De pieten zullen dan alleen roetvegen hebben en dus niet helemaal zwart zijn. Dit is besloten door de NTR, die verantwoordelijk is voor de registratie en het Sinterklaasjournaal, na afstemming met de gemeente.

"De NTR heeft in 2014 de roetveegpiet geïntroduceerd en het aantal volledig zwart geschminkte pieten geleidelijk afgebouwd", aldus de NTR.

Een jaar geleden kondigde de omroep ook al aan volledig over te gaan op roetveegpieten, maar in het Sinterklaasjournaal was uiteindelijk een combinatie van geheel zwarte pieten en roetveegpieten te zien.