Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op het spoor beland bij het Aegonplein in Den Haag. De bestuurder is aangehouden wegens rijden onder invloed.

De auto belandde op het spoor rond 00.30 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om de auto van het spoor af te halen.

Voor zover bekend is de bestuurder niet gewond geraakt. De man is aangehouden. De auto is weg getakeld.