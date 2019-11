De politie heeft de afgelopen weken in Den Haag twee mannen van 37 en 54 jaar aangehouden die gesignaleerd stonden voor meerdere misdrijven.

De 54-jarige man werd op 30 oktober aangehouden in een woning aan de Brigantijnlaan. De rechtbank in Den Haag had hem in 2017 veroordeeld tot negentig dagen cel voor bedreiging, mishandeling, diefstal en rijden onder invloed. Hij is overgebracht naar een cel.

Op 6 november werd de 37-jarige man gearresteerd op de Vrouw Avenweg. Hij stond gesignaleerd voor meerdere inbraken en het deelnemen aan een criminele organisatie. Het is niet bekend wanneer zijn zaak dient en of hij nu vastzit.