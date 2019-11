Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag gaat een 32-jarige medewerker van de Haagse As-Soennah moskee vervolgen voor het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis. De medewerker wordt verdacht van opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen.

De verdachte uit Den Haag was te zien in een filmpje op de website van de moskee, waarin hij vrouwenbesnijdenis aanraadde. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar.

Het filmpje stond sinds het najaar van 2015 op de website. De prediker zei in het Arabisch: "Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden en bij de vrouw worden haar lusten minder."

Op 8 november 2018 deed voor het eerst iemand aangifte in verband met deze uitspraak. Wie de aangifte deed, is niet bekendgemaakt.

Op 18 december is er een regiezitting in deze zaak.