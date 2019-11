Den Haag heeft vrijdag de nieuwe Haagse vrijheidsambassadeurs bekendgemaakt voor de viering van 75 jaar vrijheid volgend jaar. Het gaat om Leila Prnjavorac (presentator en Hagenaar van het jaar 2017), Joop Buyt (verslaggever Omroep West) , Büsra Celik (burgemeester Madurodam) en Ties Brink (oud-burgemeester Madurodam).

Eerder werd radio-dj Justin Verkijk al benoemd tot Haagse vrijheidsambassadeur. Hij ging vervolgens op zoek naar medeambassadeurs.

"Ik ben superblij en trots om samen met deze enthousiaste groep mensen het verhaal van 75 jaar vrijheid uit te dragen", aldus Verkijk. "Er zijn steeds minder Hagenaars die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Het is daarom extra belangrijk dat we, nu ze nog in leven zijn, stilstaan bij onze vrijheid en de inzet die daarvoor is geleverd."

Een van de doelen van de vrijheidsambassadeurs is om jongeren in Den Haag bij de herdenking te betrekken. Samen met hen willen zij de komende maanden zo veel mogelijk vrijheidsverhalen ophalen én delen via sociale media.

In 2019 en 2020 wordt het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden herdacht. In heel Nederland wordt hier aandacht aan besteed. Drie van de vijf landelijke evenementen, waaronder het startsein van het nationale Bevrijdingsfestival, zijn in Den Haag.