Een avondwinkel op de Waldeck Pyrmontkade in de Haagse buurt Koningsplein is donderdagavond overvallen door één of meerdere daders. Niemand raakte gewond.

De overvallers vluchtten na het incident. De politie kwam ter plaatse en doorzocht meerdere trams. De zoektocht naar de daders heeft vooralsnog niet tot aanhoudingen geleid.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de overval.

Mensen die getuigen waren van het incident, worden opgeroepen zich bij de politie in Den Haag te melden.