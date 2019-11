Een supermarkt aan het Lorentzplein in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag waarschijnlijk beschoten. De politie kreeg woensdag rond 9.00 uur een melding van gaten in de ruiten van de supermarkt.

De gaten ontstonden volgens de politie waarschijnlijk door kogels. Voor de deur van de supermarkt werden meerdere kogelhulzen aangetroffen.

De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben van het incident. Zij kunnen contact opnemen met de recherche in Den Haag, die bezig is met een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.