Honderden leraren voeren woensdag actie voor beter onderwijs aan het Lange Voorhout in Den Haag. Er is een speciaal programma samengesteld met livemuziek en politici.

Van 9.00 tot 14.00 uur staat er een glazen huis op het Plein in Den Haag in het kader van de lerarenstaking. Geïnteresseerden worden vanuit daar online op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen. Ook worden daar interviews met politici gehouden.

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel leggen in heel Nederland het werk neer om te staken voor beter onderwijs en een oplossing voor het lerarentekort. Meer dan vierduizend scholen in heel Nederland en meer dan honderd scholen in Den Haag blijven woensdag dicht.

Vier op de tien scholen in Nederland heeft een structureel lerarentekort. Vorige week zei het kabinet een financiële bijdrage van 460 miljoen euro toe voor het onderwijs. De onderwijsbonden vinden die bijdrage echter onvoldoende om het lerarentekort aan te pakken.

In de Tweede Kamer wordt tussen 10.00 en 14.00 gedebatteerd over de onderwijsbegroting. Iedereen kan het debat bijwonen, maar spandoeken zijn niet toegestaan.