Inwoners van gemeente Den Haag kunnen hun mening geven over de aanvragen voor vreugdevuren die voor de jaarwisseling die zijn gedaan. Dit kan tot 20 november.

Er zijn in totaal drie aanvragen binnengekomen voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling, meldt de gemeente.

In oktober werd besloten dat er een vergunning moest worden aangevraagd voor vreugdevuren. Dit werd besproken in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen.

Voor er een vergunning wordt afgegeven worden de plannen besproken met de politie, de brandweer en de ambulancedienst.

Hagenaren kunnen schriftelijk hun mening geven door een zienswijze in te dienen. Deze worden meegenomen in het besluit of er een vergunning wordt verleent.

Het uiteindelijke besluit ligt in de handen van de gemeenteraad.