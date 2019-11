Een of meerdere personen zijn donderdagavond beschoten op de Zijpendalstraat in de wijk Moerwijk in Den Haag. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie kwam af op een melding van een schietincident. Ter plaatse hebben agenten sporenonderzoek verricht.

De vermoedelijke schutter vluchtte met hoge snelheid in een grijskleurige auto.

De politie heeft nog geen verdachten of slachtoffers aangetroffen en spreekt graag met getuigen die zich nog niet hebben gemeld.