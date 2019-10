Delen van de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan in Den Haag zijn van vrijdag 15 november 20.00 uur tot en met maandag 18 november 6.00 uur afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.

Op gedeeltes van de weg wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook de overkapping over de Utrechtsebaan ter hoogte van de Theresiastraat krijgt nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn deze weggedeelten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

Op de Bezuidenhoutseweg is het weggedeelte tussen de Prinses Irenestraat en de Prins Clauslaan afgesloten. Op de Prins Clauslaan is het weggedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat dicht. De andere rijrichting van de Prins Clauslaan is wel gewoon bereikbaar.

Doorgaand autoverkeer in de richting van de Utrechtsebaan wordt omgeleid via de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Prinsessegracht.

Fietsers en bussen worden omgeleid

Fietsverkeer in de richting van de Laan van Nieuw Oost-Indië wordt omgeleid via de overzijde van de Bezuidenhoutseweg en de Boslaan.

Tijdens de werkzaamheden wordt HTM-buslijn 24 richting Kijkduin omgeleid via de Adelheidstraat. Ook de Arriva- en EBS-buslijnen 43, 44, 90, 385 en 386 stoppen in dat weekend niet op de Prins Clauslaan.

Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en bedrijven voor voetgangers bereikbaar.