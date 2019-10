Een vrachtwagen is dinsdag rond 8.00 uur op het kruispunt van de Beresteinlaan/Melis Stokelaan in Den Haag in botsing gekomen met een kind op een fiets. Dit meldt Brandweer Haaglanden.

Het kind moest door de brandweer worden bevrijd.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De aard van zijn verwondingen is niet bekend.