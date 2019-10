Drie organisaties uit de agrarische sector gaan het herstel van het Malieveld in Den Haag voor een deel financieren. Het veld heeft schade opgelopen tijdens de boerenprotesten in de stad.

Het gaat om Agractie, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa). Ze brengen respectievelijk 5.000, 2.500 en 1.500 euro in.

"De agrarische sector toont hiermee zijn verantwoordelijkheid", aldus terreineigenaar Staatsbosbeheer, die het nieuws bekend maakt. In totaal is er een bedrag van 27.000 euro voor het herstel nodig, blijkt na uitgebreide inspectie.

De gemeente Den Haag sprak eerst zelfs van een verbod van zware voertuigen op het Malieveld. Later trok Johan Remkes, de waarnemend burgemeester van Den Haag, deze uitspraak weer in.

De constructie van de parkeergarage onder het Malieveld zou niet bestand zijn tegen het gewicht van zware voertuigen. Maar na onderzoek bleek dat er geen schade was of sprake van gevaarlijke situaties.

Ook gratis hulp voor herstel aangeboden

Staatsbosbeheer werd al snel door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd. Naast financiële bijdragen is er ook gratis hulp bij het herstel aangeboden. Staatsbosbeheer is ingegaan op het aanbod van LEMNKEN Nederland B.V en Henry Swinkels Landbouwmechanisatie/ Massey Ferguson.

Deze bedrijven gaan de randen van het veld herstellen. De diepe bandensporen van de tractoren hebben de stroken onder bomen het zwaarst beschadigd. De werkzaamheden starten volgend voorjaar.

De vaste aannemer gaat de komende weken het grasveld herstellen en inzaaien, tegen een extra laag tarief. Ook worden er paaltjes teruggeplaatst.

De grootste kuilen in het grasveld zijn afgelopen week al gedicht voor de veiligheid. Ook de wandelpaden zijn bijgewerkt.

Bouwsector wil met duizend machines protesteren

De bouwsector kondigde maandag aan het Malieveld woensdag tijdens een protest tegen de stikstofregels vol te willen zetten met "duizend machines".

De organisatie van het protest van de bouwsector heeft de actie besproken met de gemeente Den Haag en gaat de bouwmachines opstellen volgens de regels van de gemeente.

De gemeente voert maandagmiddag overleg over het protest. Een woordvoerder kan nog niks zeggen over of en hoeveel machines er woensdag uiteindelijk op het veld mogen staan.