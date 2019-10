De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een uitslaande brand in een portiekwoning aan de Terwestenstraat in Den Haag, meldt de brandweer via Twitter.

Een persoon is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een aantal omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De woning waar de brand ontstond is tijdelijk onbewoonbaar.