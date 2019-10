Bij bouwwerkzaamheden op de kruising van de Koningin Marialaan en de Juliana van Stolberglaan is vrijdag een gaslekkage ontstaan. Het lek is inmiddels gedicht door Stedin.

Volgens de brandweer was de gaslucht vrijdag goed te ruiken in de omgeving van de straat. Dat kwam door toegevoegde geurstof aan het aardgas. Deze stof is niet gevaarlijk voor de gezondheid.

Medewerkers van Stedin zijn momenteel nog bezig met herstelwerkzaamheden.

In verband met de gaslek reden er geen trams over de Juliana van Stolberglaan en was het verkeer in de straat gestremd. Inmiddels rijden de trams weer volgens dienstregeling. De weg wordt vrijgegeven.