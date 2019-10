Het EVA-team van de politie Den Haag heeft in de afgelopen twee weken drie mannen en een vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij moeten alle vier nog een gevangenisstraf uitzitten.

In Den Haag hield de politie twee mannen en een vrouw aan. Op 14 oktober werd een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij was in 2017 veroordeeld tot 89 dagen celstraf wegens diefstal en het overtreden van de Opiumwet.

Een dag later, op 15 oktober, werd een 49-jarige man aangehouden op de Mexicosingel in de stad. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 330 dagen vanwege oplichting en valsheid in geschrifte.

Een 38-jarige vrouw meldde zich op 16 oktober zelf bij het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan. De Hoge Raad had haar afgelopen zomer veroordeeld tot 949 dagen cel vanwege deelname aan een criminele organisatie en het meerdere malen plegen van valsheid in geschrifte.

Ook 24-jarige man in Roermond opgepakt

Tot slot hield het EVA-team maandag een 24-jarige man uit Den Haag aan in een woning aan de Slachthuisstraat in Roermond. Hij werd in 2015 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 140 dagen gevangenisstraf voor diefstal en geweld.

De man werd na zijn veroordeling in een gevangenis in Sittard geplaatst. Onder voorwaarden mocht hij eind september werkzaamheden buiten de instelling verrichten, maar hij keerde aan het einde van zijn werkdag niet terug. Daarop begon het EVA-team een zoektocht naar de man.