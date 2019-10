Een persoon is donderdagavond gewond geraakt bij een steekincident in de binnenstad van Den Haag. Het slachtoffer is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde op de kruising van de Paviljoensgracht met de Nieuwe Molstraat.

Hoeveel mensen daarbij betrokken waren, is vooralsnog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.