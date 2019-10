Meerdere ouderen in het Haagse gebied Zuiderpark zijn eind september slachtoffer geworden van babbeltrucs. In een periode van twee weken werden er zes gevallen gemeld bij de politie.

Bij een babbeltruc gebruikt een onbekende een smoes om bij iemand binnen te komen en steelt hij of zij vervolgens geld of andere waardevolle bezittingen. Bij de incidenten in het Zuiderpark kwam er telkens een man aan de deur.

Naar aanleiding van signalementen blijkt het bij de incidenten om verschillende daders te gaan die andere smoezen gebruikten. Zo deed een van de daders zich voor als monteur om meterstanden op te nemen en een andere als echtgenoot van de vaste hulp van de thuiszorg van een van de slachtoffers.

In vijf van de zes gevallen werd er iets meegenomen uit de woningen. Een bewoner vertrouwde het niet en heeft de man niet binnengelaten. De andere slachtoffers zijn beroofd van geld. Een van hen werd beroofd van een sieraad.