27 burgemeesters in de regio Haaglanden doen dinsdag in een gezamenlijke verklaring afstand van de beschuldigingen van racisme en intimidatie die twintig maatschappelijke organisaties vorige week deden ten aanzien van de politie. De burgemeesters laten in de verklaring weten vertrouwen te hebben, wordt bevestigd na berichtgeving van het AD.

De organisaties, waaronder Controle Alt Delete en een koepel van een twintigtal moskeeën, stelden dat er jarenlang niet is opgetreden tegen misstanden binnen de eenheid Den Haag.

Volgens de burgemeesters wordt de legitimiteit op deze wijze echter "nodeloos ter discussie gesteld". De burgemeesters stellen dat er fouten worden gemaakt, maar dat van een wegkijkcultuur geen sprake is.

De verklaring is van onder anderen de burgemeesters van Leiden, Zoetermeer, Delft, Wassenaar, Den Haag en Gouda.