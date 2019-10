De tarieven voor het openbaar vervoer in Den Haag en Rotterdam gaan in 2020 met 2,23 procent omhoog, maakt Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag bekend.

Reizigers in de regio Rotterdam betalen nu 14,7 eurocent per kilometer als zij met een ov-chipkaart met de vervoersbedrijven RET of EBS reizen. Vanaf 2020 wordt dit tarief 15 eurocent per kilometer.

In Den Haag is het huidige tarief 16,6 eurocent per kilometer voor reizen met de vervoersbedrijven HTM of EBS, vanaf volgend jaar is het tarief 16,9 eurocent. Daarnaast stijgt het landelijke basistarief voor een rit in het openbaar vervoer van 0,96 naar 0,98 eurocent.

De tarieven in het openbaar vervoer worden elk jaar bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege hogere personeels- of brandstofkosten. Met de verhoging van de tarieven voor 2020 volgt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ook de landelijke vastgestelde prijsstijging.