De landelijke boerendemonstratie van woensdag en donderdag in Den Haag is zonder grote incidenten verlopen en het politieoptreden was hoofdzakelijk gericht op de-escaleren, meldt de politie donderdagmiddag. Vier personen werden gearresteerd.

Twee personen werden aangehouden voor het gooien van vuurwerk, één voor belediging en één voor het niet voldoen aan bevel of vordering.

Vijftien boeren werden woensdagochtend staande gehouden op de Utrechtsebaan. De actievoerders wilden naar het Binnenhof rijden, terwijl dit niet was toegestaan. Zij werden begeleid naar de verzamellocaties voor het protest.

Ondanks het verbod probeerden meerdere boeren, tevergeefs, het Binnenhof te bereiken. Hoewel meerdere tractoren daarbij door winkelstraten reden, leidde dit niet tot incidenten.

Verkeer rond Den Haag stond vast

Door de toestroom van duizenden boeren stond het verkeer rondom Den Haag begin woensdagmiddag vast. Hierop werd een deel van de A12 richting Nootdorp afgesloten. De demonstranten reden via de berm echter alsnog de A12 op. Omdat dit gevaarlijke situaties opleverde, besloot Rijkswaterstaat de afrit weer te openen.

De meeste actievoerders verlieten Den Haag woensdagavond. Een groep met zo’n tachtig tot honderd demonstranten overnachtte op het Malieveld. Een andere groep sliep elders, zodat zij donderdag aan de tweede actiedag konden deelnemen.

Donderdag reed een kleine groep boeren met tractoren langs diverse overheidsinstellingen. De gemeente had die 'tour' aanvankelijk verboden, maar besloot het uiteindelijk wel toe te staan.