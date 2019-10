De verdachte van meerdere winkeldiefstallen in Den Haag en Weteringen in augustus heeft zich donderdagochtend bij de politie gemeld.

Dat deed hij nadat er dinsdag beelden van hem waren verschenen in het opsporingsprogramma Team West. Eerder meldde zich naar aanleiding van die uitzending ook al een vrouw die twee winkeldiefstallen in Zoetermeer had gepleegd.

De man die zichzelf donderdag aangaf, wordt verdacht van het stelen van` negentien merkbrillen, met een totale waarde van bijna 3.400 euro. Hij zou in totaal drie winkeldiefstallen hebben gepleegd.

De man werd vervolgens vastgezet en verhoord.