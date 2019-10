Een zeventienjarige jongen is woensdag rond 20.15 uur gewond geraakt bij een steekpartij in de Schilderswijk in Den Haag.

De jongen probeerde een ruzie te sussen tussen meerdere jongeren vlak bij de tramhalte op de Wouwermanstraat. Hij werd vervolgens gestoken door een onbekende man.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.

De dader ging er na het incident vandoor en is nog voortvluchtig. De politie roept getuigen op om zich te melden.