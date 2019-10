Richard de Mos keert als raadslid en fractievoorzitter terug in de Haagse gemeenteraad. Hij neemt de plek van raadslid Damiën Zeller in. Wethouders De Mos en Rachid Guernaoui dienden woensdag op het stadhuis hun ontslag in.

Vorige week zegde de Haagse gemeenteraad het vertrouwen in De Mos en Guernaoui op. Zij traden direct terug nadat de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie hadden bekendgemaakt beide wethouders te verdenken van corruptie.

De Mos vertelde maandagavond in de uitzending van de talkshow Pauw dat hij nachtontheffingen zou hebben verleend aan horecagelegenheden die zijn partij financieel hebben gesteund. De afgetreden wethouder zegt niemand te hebben benadeeld. "Er zijn vijf nachtontheffingen verleend aan vijf mensen die het hebben aangevraagd."

Hij erkent als partijleider geld van sponsoren te hebben aangenomen om de campagne van zijn partij te financieren. "Lokale partijen krijgen geen landelijke subsidies, zoals dat bij landelijke partijen wel het geval is", beklemtoonde De Mos bij Pauw. "Er is geen partij transparanter over haar inkomsten dan wij. De namen van onze subsidiënten staan stuk voor stuk op onze campagnebus."