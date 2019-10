Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een 53-jarige vrouw uit Den Haag die zich lange tijd voordeed als mantelzorger van een hoogbejaarde vrouw. In deze periode ontvreemde de Haagse zo'n 70.000 euro van het slachtoffer.

De Haagse kwam als vreemde in contact met het slachtoffer en ontfermde zich vervolgens over de hoogbejaarde vrouw; zo deed ze elke week klusjes. In deze periode verdween er in totaal zo'n 70.000 euro. Via deze weg wist de verdachte controle te krijgen over de financiën van het slachtoffer

De bejaarde vrouw kwam achter het misbruik toen er allerlei grote aankopen waren gedaan waar zij niets van afwist.

In een paar jaar tijd werd 60.000 euro aan contant geld opgenomen door de verdachte en haar man. Ook is er nog eens 20.000 euro overgeschreven, waarvan 10.000 euro inmiddels is terugbetaald.

OM eist celstraffen voor beide verdachten

De verdachten zeggen dat de vrouw hen bewust contant geld had toegestopt, om geen belasting te hoeven betalen. Ze hebben dat geld in onder meer hun huis in Frankrijk gestopt. Het OM heeft echter grote twijfels bij deze verklaring, zeker omdat de verdachten niet hetzelfde verhaal vertelden.

"Verdachten hebben zich doelbewust ingenesteld, het vertrouwen gewonnen van een alleenstaande vrouw en anderen op afstand gehouden. Ze hebben het in hen gestelde vertrouwen op een verschrikkelijk brutale wijze geschonden", meldt de officier van justitie.

Het OM eist een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Tegen haar man is vijf maanden geëist, waarvan ook twee maanden voorwaardelijk.

Over twee weken doet de rechtbank in Den Haag uitspraak.