Honderden mensen hebben zaterdagmiddag met Koerdische organisaties een protestmars gelopen tegen de Turkse inval in Syrië van woensdag. Ze vinden het onacceptabel dat de Verenigde Staten en Europa Turkije niet tot de orde roepen.

Vanaf 14.00 uur verzamelden de demonstranten zich op het Malieveld. Na een ronde door de stad keerden ze daar terug. Op het Malieveld werden toespraken gehouden. De politie begeleidde de stoet door de stad.

Rond 15.45 uur ontstond er op het Malieveld ter hoogte van de Koningskade een opstootje. Drie mannen raakten hierbij gewond. Er werd door de politie opgetreden met politiepaarden- en honden. Op het opstootje na verliep de demonstratie rustig.

Turkse inval

De demonstratie is gericht tegen de Turkse inval in Syrië van woensdag. President Recep Tayyip Erdogan wil in het noorden van Syrië een veilige zone creëren waar vluchtelingen zich kunnen vestigen.

Voordat Turkije de regio binnenviel was het gebied in handen van de Syrian Democratic Forces (SDF), een door de Koerdische YPG geleide coalitie die de afgelopen jaren in samenwerking met de Amerikanen tegen Islamitische Staat (IS) streed.

Er waren vlak na de inval van woensdag al kleinere demonstraties, onder andere op Schiphol en het Velperplein in Arnhem.