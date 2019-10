Oude dieselvoertuigen zijn vanaf 2021 verboden in de binnenstad van Den Haag. Er komt een nieuwe milieuzone in de stad.

Dat heeft de gemeente donderdag besloten. De milieuzone geldt voor personenauto's, bestelauto's en taxi's die op diesel rijden.

Alleen dieselvoertuigen die in 2020 jonger dan vijftien jaar zijn, mogen de milieuzone nog in. Hoe groot de zone precies wordt, is nog niet bekend.

De gemeente wil in 2030 aan de advieswaarden van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof voldoen. Aan de advieswaarden voor stikstofdioxide voldoet de stad al.

"We nemen maatregelen om de lucht in Den Haag schoner en gezonder te maken. Een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling is het verkeer", is onder meer te lezen in het persbericht.

Ook meest vervuilende brommers geweerd

Naast het weren van auto's mogen vanaf 1 december 2020 de meest vervuilende brom- en snorfietsen, de 2-taktbromfietsen en 2-taktsnorfietsen van voor 2011, de stad niet meer in.

Er wordt een sloopregeling ingesteld voor oude dieselauto's en brom- en snorfietsen.

Om in 2030 aan de voorwaarden te voldoen, zijn er nog meer maatregelen nodig. In 2022 wordt de huidige milieuzone voor vrachtauto's aangescherpt. Deze milieuzone gaat datzelfde jaar ook gelden voor touringcars. In 2025 moeten stadsbussen en de bevoorrading van de binnenstad uitstootvrij zijn.

Ook gaat de gemeente een uitgebreid laadnetwerk voor elektrische auto's bouwen. Het delen van elektrische auto's en scooters gaat ondersteund worden.