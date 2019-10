Voormalig VVD-minister Johan Remkes is gevraagd om waarnemend burgemeester van Den Haag te worden, melden bronnen woensdag aan Omroep West. Remkes zou bereid zijn deze taak op zich te nemen.

De provincie Zuid-Holland kan dit nieuws woensdag niet bevestigen, maar laat wel aan NU.nl weten dat de voorgenomen waarnemer op korte termijn zal kennismaken met de Haagse fractievoorzitters. Daarna wordt pas door de provincie bekendgemaakt wie de functie van waarnemend burgemeester zal vervullen.

Den Haag is op dit moment op zoek naar een waarnemend burgemeester, omdat Pauline Krikke vorige week is opgestapt. Afgelopen zondag trad ze af vanwege een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling in Scheveningen.

Momenteel neemt locoburgemeester Boudewijn Revis de taken van Krikke waar. De waarnemend burgemeester moet op korte termijn beginnen en zal in ieder geval tot het voorjaar van 2020 aanblijven. Vermoedelijk wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester van Den Haag in het voorjaar opengesteld.

Remkes was in het eerste kabinet-Balkenende minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Van 2010 tot 2018 was hij commissaris van de Koning in Noord-Holland. Momenteel is hij voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek.