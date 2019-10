Een auto is zondagochtend over de kop geslagen op de Melis Stokelaan in Den Haag. Een persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij het ongeval zijn ook twee geparkeerde auto's, een brommobiel en een fiets beschadigd, meldt Regio15.

De bestuurder van de auto verloor zondagochtend rond 6.30 uur de macht over het stuur ter hoogte van de Anna Bijnslaan in Den Haag. De auto sloeg daarna over de kop en raakte twee geparkeerde auto's, een brommobiel en een fiets.

In verband met het ongeval werd de rijbaan richting Zuiderpark tijdelijk afgesloten. De beschadigde voertuigen zijn inmiddels afgevoerd.