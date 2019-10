Uit een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt donderdag dat de gemeente Den Haag op meerdere punten is tekortgeschoten bij het handhaven van de vreugdevuren in Scheveningen. Lees hier de eerste reacties op het rapport vanuit de Haagse politiek.

In het kort OVV zeer kritisch over rol van gemeente bij vreugdevuren

Burgemeester wist van niet nagekomen afspraken, maar greep niet in

Bouwers wilden geen bemoeienis

Organisatie moet volgens OVV en college fundamenteel anders

Haagse politiek reageert wisselend op rapport

De Haagse fractie van GroenLinks, een van de coalitiepartijen, schrijft in een eerste reactie op het OVV-rapport "geschokt" te zijn door de conclusies. "Vergunningen ontbraken, afspraken werden niet gehandhaafd en het was niet duidelijk met wie de gemeente afspraken had."

"Ik onderschrijf de conclusie van het OVV dat de veiligheid in de huidige vorm van de vreugdevuren totaal niet kan worden gegarandeerd", meldt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

De VVD in Den Haag, een van de andere coalitiepartijen, vindt het goed dat het college de vreugdevuren komend jaar wil laten doorgaan. "Mede dankzij de vreugdevuren hebben onrustige jaarwisselingen plaatsgemaakt voor een verbroederend feest. Tegelijk hebben we afgelopen Oud en Nieuw gezien dat er ook een risico is."

College: 'Opzet vreugdevuren moet veranderen'

Het Haagse college schrijft donderdag in een gezamenlijke reactie dat de gemeente "maximaal lering" trekt uit het rapport en "alles op alles" zet om vliegvuur en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen.

"De feestelijke traditie, waarvan vreugdevuren deel uitmaken, moet veranderen. Daarbij staat veiligheid voorop." De gemeente wil afscheid nemen van de trend om de stapels elk jaar hoger te later worden. Ook wil Den Haag voortaan met vergunningen voor de organisatie van de vreugdevuren werken.

Burgemeester Pauline Krikke laat donderdag in een reactie weten dat het rapport van de OVV een jarenlang patroon schetst van "niet voldoende geborgde afspraken, een structurele schending van gestelde grenzen en het ontbreken van handhaven". "Dat had niet mogen gebeuren", aldus Krikke.

PvdD: 'Gemeente stapelde fout op fout'

Volgens fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren in Den Haag is het vreugdevuur in Scheveningen niet dankzij, maar ondanks de gemeente niet erger afgelopen. "Als pallets stapelde de gemeente fout op fout."

"De burgemeester greep niet in toen keer op keer de afspraken door de bouwers met voeten werden getreden. Ze was de regie volledig kwijt."

Hart voor Den Haag: 'Burgemeester moet opstappen'

De fractievoorzitter van de Haagse partij Hart voor Den Haag, Arjen Dubbelaar, schrijft in een reactie dat hij het de burgemeester kwalijk neemt dat ze niet ingreep toen de pallets te hoog werden opgestapeld.

"Diegene die moest handhaven, deed dus niets, en daarom moet ze aftreden. Liefst vandaag nog."

ChristenUnie/SGP: 'Vertrouwen in burgemeester weg'

Raadslid van de Haagse ChristenUnie/SGP rekent de burgemeester aan dat ze in plaats van heldere afspraken te maken en daadkrachtig op te treden de afgelopen jaarwisseling "veel te toegeeflijk" was en niet handhaafde toen de regels werden overtreden.

"De handelwijze van de burgemeester voor en na de jaarwisseling heeft vanzelfsprekend niet bijgedragen aan het vertrouwen in de burgemeester. Dat zal ze moeten herwinnen in het debat dat we volgende week als raad met haar voeren."

OVV: 'Vreugdevuur was te hoog'

Tijdens de afgelopen jaarwisseling ging het mis bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Een combinatie van een te hoge stapel pallets en de aanwezigheid van vaten diesel resulteerde volgens de onderzoeksraad in een felle brand.

Door losgeraakt hout en een stevige wind ontstonden in de buurt van het vreugdevuur tientallen branden en raakten enkele mensen lichtgewond.

Volgens de OVV wist burgemeester Krikke dat de bouwers de pallets te hoog opstapelden en dat er niet-toegestane brandversnellende middelen werden gebruikt, maar greep zij niet in om onrust te voorkomen.

"De afgelopen jaren heeft de gemeente wel grip proberen te krijgen op de situatie, maar de bouwers wilden zo min mogelijk bemoeienis van buitenaf en committeerden zich niet aan de gemaakte afspraken", zo stelt de OVV. Volgens de onderzoeksraad moet de organisatie "fundamenteel anders".

Krikke had naar eigen zeggen op basis van alle informatie van de OVV destijds een andere afweging kunnen en moeten maken.